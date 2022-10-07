“Браво, чеські друзі!”: президентка Словаччини задумалась над візитом до “анексованого” Калінінграда

Словацька лідерка підхопила іронічний жарт про "анексію" Калінінградської області РФ, який став відповіддю на фіктивні референдуми в Україні.

У четвер, 6 жовтня, президентка Словаччини Зузана Чапутова долучилася до тролінгу в соцмережах псевдореферендумів про приєднання до РФ, проведених під дулами російських автоматів у тимчасово окупованих областях України.

Вона підхопила жарт про “анексію” Калінінградської області РФ, опублікувавши відповідний пост у Twitter.

Також читайте Спроба анексії: Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі

"Можу подумати над державним візитом. Або ні. Браво наші чеські друзі за те, що викрили абсурдність фіктивних референдумів Росії в Україні", – написала Чапутова.

До свого поста президентка Словаччини додавши фото із "запрошення" до "анексованого" Калінінграда, якому, нібито за рішенням 97,9% населення було повернуто його первісну назву Краловець і приєднано до Чеської Республіки.

I might consider a state visit. Or not.



Well done our #Czech friends for de-masking the absurdity of #Russia’s fictitious referendums in #Ukraine pic.twitter.com/iIAiXHk7uE — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 6, 2022

Нагадаємо, раніше чеський депутат Європарламенту Томаш Здеховський у своєму Twitter поділився сатиричним жартом, у якому йдеться про поділ російської Калінінградської області між Польщею та Чехією. При цьому він нагадав, що теперішнє російське місто Калінінград було засноване на честь чеського короля Пршемисла Отакара II.

Читайте також: