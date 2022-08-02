"Бразильський Халк" Валдір Сегато помер у свій день народження: історія блогера

Відомий бодібілдер та зірка TikTok Валдір Сегато, якого називали "бразильським Халком", помер у власний день народження. Чоловіка не стало у віці 55 років у Рібейрау-Прету

Причина смерті "бразильського Халка" – серцевий напад. У блогера було 1,6 млн підписників, яких той приваблював своїми 59-сантиметровими біцепсами.

Про це пише Daily Mail.

Лікарі ще шість років тому попередили Сегато, що серйозні ін'єкції шкодять нервам і загрожують ризиком ампутації кінцівок. Адже блогер невпинно "накачував" свої руки небезпечними ін'єкціями, аби зробити рекордною м'язову масу грудей, спини і рук.

За інформацією видання, тіктокер помер після того, як потрапив до лікарні зі скаргами на задишку. Відомо, що протягом багатьох років він використовував ін'єкції синтолу, які призводять до інсульту та інфекцій. Ці ін'єкції на 85% складаються з олії, 7,5% – лідокаїну, болезаспокійливого засобу, і 7,5% – спирту для стерилізації суміші.

Синтолова суміш часто поєднує у своєму складі кунжутну олію разом з знеболювальними та алкоголем як альтернативу стероїдам. За словами медиків, це може викликати інсульти, закупорювання артерій та інфекції.

Сегато розповідав, що його надихнула статура актора Арнольда Шварценеггера та вигаданих персонажів, таких як Халк. Блогер пишався тим, що на вулицях його називали "монстром".

Фото з соцмереж

До свого бодібілдерства чоловік був будівельником. У юності він був худорлявим наркоманом і втратив так багато ваги, що хлопця прозвали "Худим псом". Сегато кинув наркотики і пішов до тренажерного залу. Проте він прагнув досягти екстремальнішого ефекту, аніж того, який би дали самі лише вправи. Тоді чоловікові запропонували синтол і він підсів на речовину, яка зміцнює м'язи.

"Вони весь час називають мене Халком, Шварценеггером і Хі-Меном, і мені це подобається. Я подвоїв свої біцепси, але я все ще хочу бути більшим", – розповідав Сегато 2016 року.

Водночас за даними місцевих медіа, наприкінці життя у блогера було мало друзів. Він жив ізольованим життям, попри масу фоловерів у соцмережах.

Фото з соцмереж

Чоловік на ім'я Мойзес да Консейсан да Сілва розповів, що бодібілдер понад 15 років орендував житло позаду будинку його сім'ї в Рібейрау-Прету. За словами чоловіка, у день смерті Сегато він звернувся за допомогою до матері Мойзеса, скаржачись на задишку.

"Він проповз через задню частину будинку і вийшов вперед. Потім він постукав у вікно моєї матері, стукав, стукав, потім вона прокинулася, і він сказав: "Допоможіть мені, допоможіть мені, тому що я вмираю", – розповів Мойзес.

Бодібілдера доставили до лікарні, але медикам врятувати його не вдалося. За словами Мойзеса, в Сегато був інфаркт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помер найтитулованіший гравець в історії НБА.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 2 серпня 2022 рокуmp4

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