Бразильська "заклинателька тварин": 5-річна Софія заколисує звірів своїм співом (відео)

5-річна Софія присипляє звірів своїм співом / © Etoday

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П’ятирічна Софія з Бразилії стала справжньою зіркою інтернету завдяки своїй унікальній здатності: її спів присипляє тварин. У Мережі дівчинку вже прозвали «заклинателькою тварин».

Відео опулікували у RFI Українською.

Відео, де Софія співає, а різні звірі засинають, збирають мільйони переглядів, дивуючи користувачів мережі.

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У коментарях люди пишуть різні реакції. Хтось посміявся, а хтось розкритикував, тому що не впевнені, що собаки у хорошому стані.

Скріншот з коменатрів під відео. / © Скріншот

Скріншот з коментарів під відео. / © Скріншот

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