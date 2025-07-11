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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Бразильська "заклинателька тварин": 5-річна Софія заколисує звірів своїм співом (відео)

Софія з Бразилії стала справжньою зіркою інтернету. А все тому, що має незвичний «дар».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
5-річна Софія присипляє звірів своїм співом

5-річна Софія присипляє звірів своїм співом / © Etoday

П’ятирічна Софія з Бразилії стала справжньою зіркою інтернету завдяки своїй унікальній здатності: її спів присипляє тварин. У Мережі дівчинку вже прозвали «заклинателькою тварин».

Відео опулікували у RFI Українською.

Відео, де Софія співає, а різні звірі засинають, збирають мільйони переглядів, дивуючи користувачів мережі.

У коментарях люди пишуть різні реакції. Хтось посміявся, а хтось розкритикував, тому що не впевнені, що собаки у хорошому стані.

Скріншот з коменатрів під відео. / © Скріншот

Скріншот з коменатрів під відео. / © Скріншот

Скріншот з коментарів під відео. / © Скріншот

Скріншот з коментарів під відео. / © Скріншот

Раніше повідомлялося, лелеки, які зимують в Африці, щороку долають тисячі кілометрів, щоб розмножуватися в Україні та інших країнах Європи.

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