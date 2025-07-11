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Бразильська "заклинателька тварин": 5-річна Софія заколисує звірів своїм співом (відео)
Софія з Бразилії стала справжньою зіркою інтернету. А все тому, що має незвичний «дар».
П’ятирічна Софія з Бразилії стала справжньою зіркою інтернету завдяки своїй унікальній здатності: її спів присипляє тварин. У Мережі дівчинку вже прозвали «заклинателькою тварин».
Відео опулікували у RFI Українською.
Відео, де Софія співає, а різні звірі засинають, збирають мільйони переглядів, дивуючи користувачів мережі.
У коментарях люди пишуть різні реакції. Хтось посміявся, а хтось розкритикував, тому що не впевнені, що собаки у хорошому стані.
Раніше повідомлялося, лелеки, які зимують в Африці, щороку долають тисячі кілометрів, щоб розмножуватися в Україні та інших країнах Європи.