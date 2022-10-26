"Брехня і маніпуляції": у Росії змінили тактику заманювання зеків на війну

Людям пропонують воювати по місяцю за кожен рік в'язниці

Російське керівництво вирішило змінити тактику вербування ув'язнених на війну проти України, використовуючи маніпуляції і брехню.

Таку думку під час свого інтерв'ю на телеканалі FREEДОМ висловив генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун.

Він зазначив, що тепер ув'язненим не говорять про підписаний контракт або зобов'язання на кілька місяців. Замість цього кинутих на війну ув'язнених просять протриматися кілька днів або тижнів, за це їм обіцяють перегляд їхніх справ і амністію.

"Вони теж розуміють, що ці люди буквально тиждень і їх немає. Вони це їм не говорять. І тому, мовляв, собі спокійно Ви там місяць протримаєтеся. Після місяця будемо розглядати, давати вам амністію, якось відпускати", - сказав Ягун.

Також ув'язненим кажуть, що вони повинні відвоювати по місяцю за кожен рік відсидки, який вони повинні був провести у в'язниці. Таким чином людині, якій залишалося відсидіти 2 роки, пропонується провоювати два місяці.

"Тобто, кажуть будь — яку брехню, головне затягнути в армію", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ветерани спецназу Афганістану почали отримувати пропозиції від РФ про "роботу" на території України.

Також ми раніше інформували, що ЗСУ за добу знищили склад боєприпасів, 5 вантажівок з БК і 10 кадирівців на Луганщині.

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