Брехня пропагандистів майже викрита: в Мережі з'явився запис розмови росіян після падіння Іл-76

Оприлюднили розмову росіян після падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Так, співробітник пункту керування польотами зателефонував до пожежної частини, щоб викликати рятувальників на місце події. Він заявив, що на борту були ракети.

Про це написав російський опозиціонер Олександр Невзоров.

"Пропонуємо до прослуховування сьогоднішню розмову оператора вишки військового аеродрому з черговим пожежної рятувальної частини №25 села Бехтіївка Корочанського району Бєлгородської області", – написав він.

У Мережі з'явився запис розмови росіян після падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Усі, хто перебував на борту, загинули. В РФ заявили, що там були українські військовополонені.

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