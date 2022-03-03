Бренд Chanel передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України

Бренд Chanel передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України

Штаб-квартира компанії розташована в Парижі.

Французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів Chanel опублікував заяву на підтримку миру у світі та всіх людей, яких торкнулася війна в Україні.

Бренд передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям.

Нагадаємо, до Полтавської області прибувають поранені з інших регіонів, у яких РФ веде бойові дії.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, зараз у медзакладах області перебувають 117 поранених. Серед них є і військові, і цивільні. А також одна дитина.

"Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.