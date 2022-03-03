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Бренд Chanel передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України

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Бренд Chanel передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям з України

unsplash.com

Штаб-квартира компанії розташована в Парижі.

Французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів Chanel опублікував заяву на підтримку миру у світі та всіх людей, яких торкнулася війна в Україні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CHANEL (@chanelofficial)

Бренд передав два мільйони євро організаціям, які допомагають біженцям.

Нагадаємо, до Полтавської області прибувають поранені з інших регіонів, у яких РФ веде бойові дії.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, зараз у  медзакладах області перебувають 117 поранених. Серед них є і військові, і цивільні. А також одна дитина. 

"Їм надають усю необхідну допомогу", - повідомив він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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