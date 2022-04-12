Брешуть у відповідь, навіть на очевидні факти: Зеленський заявив про впевненість росіян у безкарності

Брешуть у відповідь, навіть на очевидні факти: Зеленський заявив про впевненість росіян у безкарності

Президент зазначив, що кількість вбитих мирних жителів в окупованих районах наразі невідома.

Російські офіційні особи і державні пропагандисти заперечують злочини, скоєні їхньою армією. Вони кажуть, що це інсценування. Вони брешуть у відповідь, навіть на очевидні факти, які переконують всіх у світі, повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту та народу Литви.

"Втім, нічого дивного. Вони завжди так робили. Але все ж вони змінили тактику щодо районів, де російські військові ще є. Там вже не залишають трупи на вулицях. Там вивозять їх і, ймовірно, спалюють. Там проводять масові депортації людей із захоплених районів. Вивезли вже сотні тисяч людей. Їх поміщають у спеціальні фільтраційні табори. У них забирають документи. Їх допитують, принижують. Скільки вбивають – невідомо", – зазначив президент.

За словами Зеленського, багатьох депортованих розподіляють по регіонам Росії і забороняють виїжджати звідти. Вочевидь, що все це – намагання позбутися свідків російських воєнних злочинів в Україні.

"Чи можливо, що російські військові робили і роблять це без наказів вищого командування? Неможливо. Чи можливо, що російське політичне керівництво не усвідомлює, до яких наслідків можуть призвести такі накази? Неможливо. Але це відбувається на нашій українській землі. Чому?

Відповідь – дуже цинічна. Вони впевнені у безкарності. Впевнені, що зможуть зробити так, що світ їм це забуде. Що Європа їм це забуде. Або – від претензій Європи можна буде просто відмахнутись", – сказав президент.

Нагадаємо, 8 квітня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські військові викрали понад 120 тис. українських дітей. Декого з них зґвалтували: у Бучі – 11-річного хлопчика та 14-річну дівчинку, після чого вона завагітніла.

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