Британці передали РФ ключове обладнання на $100 млн, включно з дронами і напівпровідниками – The Times

Майже через два роки після початку повномасштабної війни в Україні британські технології досі знаходять свій шлях до російської армії, часто опосередковано через іноземні треті сторони.

Британські постачальники за перші 10 місяців 2023 року експортували до Росії найважливіші компоненти, включно з напівпровідниками та безпілотниками, на суму понад 100 млн дол.

Про це повідомляє The Times.

Британські постачальники відправили до Росії ключове обладнання на 100 млн дол. Товар на суму близько 15 млн дол. був переданий до РФ безпосередньо зі складів Великої Британії.

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Автори публікації зазначають, що ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією та Британією у порівнянні з 2022 роком, коли було експортовано найважливіших компонентів на суму близько 770 млн дол. Але майже через два роки після початку повномасштабної війни в Україні британські технології досі знаходять свій шлях до російської армії, часто опосередковано через іноземні треті сторони.

У матеріалі послалися на цифри, наведені Київською школою економіки та міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола щодо антиросійських санкцій, яка базувала своє дослідження на вилученій російській зброї, знайденій в Україні, зокрема гіперзвуковій ракеті "Кинджал" і даних з інших джерел.

Загалом у російській зброї було виявлено 28 компонентів британського походження, а американського – понад 2000. Багато компонентів, хоча і не обов’язково підпадають під санкції, є важливими для російської зброї і не можуть вироблятися в країні.

Які британські товари постачалися до РФ

Більшість британських товарів, що постачалися до Росії, – напівпровідникові та комп’ютерні компоненти. Але 2023 року до РФ також потрапили виготовлені у Великій Британії верстати з "комп’ютерним числовим керуванням" (КЧК) на суму приблизно 1,5 млн дол. Зазначається, що високоточні пристрої особливо корисні для оборонного виробництва і стали головною проблемою для союзників України.

Автори статті нагадали, що в листопаді США наклали широкі санкції на всіх значних російських імпортерів інструментів з КЧК, включно з деякими тими, які поставили обладнання на суму менше 200 тис. дол. після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Інші компанії також збільшили свою експозицію на Росію 2023 року шляхом збільшення експорту з Великої Британії або з виробничих потужностей за кордоном.

Серед них FTDI – британський виробник напівпровідників, який, за даними The Times, виготовив мікросхеми, знайдені в покинутому російському танку у Броварах на Київщині в березні 2022 року. Минулого року до Росії було імпортовано на близько 1,5 млн дол. компонентів FTDI проти 500 тис. дол. 2022 року.

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"Ми серйозно ставимося до будь-яких повідомлень, що стосуються постачань нашої продукції до Росії. Ми глибоко впевнені, що жоден з продуктів FTDI не був поставлений до Росії з порушенням будь-яких застосовних санкцій, і FTDI не підтримує будь-яке використання нашої продукції для порушення прав людини. Як ми заявляли раніше, FTDI продовжує дотримуватися застосовних санкцій уряду Великої Британії та законів про експортний контроль, і наші майбутні бізнес-плани враховують ці обмеження", – розповів засновник FTDI Фред Дарт.

Британські продукти потрапляють до РФ через треті сторони

У публікації йдеться, що багато виготовлених або розроблених у Британії продуктів потрапляють до Росії опосередковано, часто через китайські, гонконгські та турецькі фірми. Однак є також кілька британських постачальників, які відправили компоненти на мільйони доларів безпосередньо до РФ.

За даними Financial Times, британська компанія Mykines, зареєстрована в Енфілді, на півночі Лондона, організувала продаж електроніки в Росії на близько 1,2 млрд дол. після вторгнення агресора до України. За даними Інституту KSE при Київській школі економіки, за перші 10 місяців 2023 року бізнес експортував до РФ критично важливих компонентів на 37,3 млн дол.

Британський постачальник деталей для гірничодобувної та будівельної промисловості Machinery Trading&Service поставив до Росії обладнання на суму 10,7 млн дол., що є другим за величиною постачальником у Британії. Схоже, бізнес був переданий українці Ірині Вороніній, яка живе в Молдові, лише через кілька місяців після початку повномасштабні війни.

Старша наукова керівниця Інституту KSE Олена Білоусова розповіла: "Незважаючи на позитивний зсув у скороченні прямої торгівлі з Росією, загальна цифра залишається значною – 112 мільйонів доларів. Непряма торгівля британських компаній зросла на 78 відсотків у грошовому еквіваленті в десятому місяці 2023 року порівняно з тим же періодом 2022 року".

Що кажуть у британському уряді

Водночас уряд Великої Британії заявив: "Ми запровадили найсуворіший пакет економічних санкцій, які коли-небудь накладалися на велику економіку. Нещодавно ми також оголосили про створення нового Управління із застосування торговельних санкцій, щоб посилити наше застосування санкцій. Будь-яке недотримання цих жорстких санкцій є серйозним правопорушенням і карається великими фінансовими штрафами або кримінальним переслідуванням".

До слова, раніше у розслідуванні The Insider та IrpiMedia повідомлялося, що італійська компанія Beretta досі імпортує до Росії стрілецьку зброю.

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