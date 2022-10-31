Британець кинув запалювальні бомби в табір мігрантів і скоїв жахливе самогубство: відео

В англійському порту чоловік підпалив центр обробки мігрантів, після чого в жорстокий спосіб наклав на себе руки.

У неділю, 30 жовтня, у центр обробки мігрантів у південному англійському порту Дувр чоловік, який приїхав на власному автомобілі Seat, кинув три бензинові каністри з прикріпленими до них феєрверками.

Про це повідомляє Reuters.

Поліція графства Кент повідомила, що водій автомобіля кинув запальні пристрої як назовні, так і всередину приміщення. Із трьох запалювальних бомб одна не спрацювала.

"Двоє людей повідомили про легкі тілесні ушкодження зсередини помешкання”, - йдеться в заяві поліції.

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Man attacks Dover migrant centre by hurling 3 petrol bombs at the facility before hanging himself.https://t.co/7Q64pCoR9n pic.twitter.com/gHsECSdPJ6 — UK Justice Forum Latest Video News Updates! (@Justice_forum) October 30, 2022

Після скоєного нападу чоловік поїхав на сусідню заправку, зав'язав собі на шию імпровізовану петлю, прикріпив її до металевого стовпа і натиснув на педаль газу, убивши себе в такий жорстокий спосіб.

Особу нападника поліція встановила і підтвердила його смерть внаслідок самогубства. Мотиви нападу невідомі. Місцева поліція заявила, що не розглядає цей інцидент як теракт.

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Заклад у Дуврі є першою зупинкою для тисяч мігрантів, які здійснюють небезпечну подорож через Ла-Манш, перш ніж їх відправлять до іншого місця проживання, поки розглядаються їхні заявки на перебування у Британії.

Кількість людей, які намагаються нелегально потрапити до Британії, останнім часом різко зросла. Уряд стикається з критикою щодо надто слабкого прикордонного контролю. Водночас благодійні та правозахисні групи кажуть, що з шукачами притулку поводяться нелюдськи.

Нагадаємо, раніше міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі заявив, що поліція затримала на турецькому кордоні 92 мігрантів, яких у Туреччині роздягнули догола та змусили перетнути кордон у човнах.

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