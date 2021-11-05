"Почув хрускіт": британець розповів, як товариш відкусив йому вухо, після чого від нього пішла дівчина

"Почув хрускіт": британець розповів, як товариш відкусив йому вухо, після чого від нього пішла дівчина

Хлопець залишився без частини вуха через дівчину, яка зрештою його і покинула.

Джека Деніела Джонса з Уельсу ув'язнили на чотири роки і десять місяців за те, що він відкусив більшу частину вуха свого товариша. Хлопці посварилися через дівчину, яка в результаті покинула потерпілого.

Про це пише Metro.

Прокурорка Джейд Туфейл розповіла, як 19-річний Джек Джонс побачив містера Тайлера Кіна біля будинку свого друга в маєтку Маесгейрхен. Джонс був обурений тим, що містер Кін запросив свою колишню дівчину. Між ними виникла суперечка, а потім Джонс раптово вдарив містера Кіна кулаком у щелепу.

Після чого Джонс завдав близько 20 ударів по голові та тілу. Кін намагався захиститися, але його спроби були марними. Крім того, під час сутички Джонс вкусив праве вухо суперника.

"Містер Кін почув хрускіт і побачив, що щось випало з рота підсудного на підлогу. Це щось виявилося великою частиною правого вуха містера Кіна", - сказала прокурка.

Потерпілого ушпиталили до лікарні, але медики заявили, що не можуть відновити йому вухо. У свідомивши серйозність скоєного Джонс, вибачився, благаючи містера Кіна не повідомляти про це до поліції. Він навіть пропонував гроші.

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Про інцидент повідомила мама містера Кіна, і Джонса заарештували. Виступаючи в суді, нападник визнав себе винним у навмисному пораненні і був ув’язнений на чотири роки і десять місяців.

У заяві про напад, Кін вказав, що відчув нестерпний біль і не міг спати на правому боці після нападу. А от дівчина, яка і стала причиною конфлікту, покинула Кіна, бо для неї рана була "потворною". За словами хлопця, вона сказала, що її батькам "не сподобається, якщо вона буде зустрічатися з кимось, у кого немає половини вуха".

Кін додав, що тепер він також стурбований, що потенційні роботодавці можуть подумати, що він "проблемний", що може призвести до проблем із працевлаштуванням.

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