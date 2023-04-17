Британець випив 22 шоти за 90 хвилин у польському стриптиз-клубі та помер

Інцидент стався шість років тому.

Британець помер від отруєння алкоголем після того, як йому зробили 22 шоти за півтори години у польському стриптиз-клубі.

Про це пише ladbible.com.

36-річний чоловік, ідентифікований лише як Марк С. через місцеві закони про конфіденційність, відвідав нічний заклад у Кракові під час відпустки з другом 2017 року.

Відтоді поліція розкрила нові деталі загибелі: кажуть, що турист уже був п'яний, коли потрапив до клубу, і намагався уникнути подальшого сп'яніння, відмовляючись від напоїв. Втім, попри його зусилля, слідчі заявили, що Марку зробили 22 шоти менш як за дві години.

Польська влада заявила, що Марк знепритомнів, після чого персонал клубу відібрав у нього 2200 злотих готівкою.

Зрештою чоловік помер через отруєння алкоголем. Національна прокуратура Польщі заявила, що на момент загибелі він мав смертельний вміст алкоголю в крові не менше 0,4 відсотка. Повідомляється, що алкогольне отруєння може статися при рівні алкоголю в крові 0,3 відсотка та вище.

Місцева поліція оголосила, що 58 осіб було звинувачено у причетності до організованої злочинної групи, яка проводила рейд у низці нічних клубів.

На кадрах видно, як поліція увірвалася до клубу, заарештувала підозрюваних та забрала комп'ютери, гроші та телефони. За даними Центрального бюро розслідувань поліції Польщі (CBSP), проти групи було порушено понад 700 кримінальних справ.

Фото: Newsflash

"Одна з версій, що розслідуються слідчими у справі, стосується потерпілого, якого довели до стану сп'яніння, яке спричинило знепритомніння, а потім смерть внаслідок гострого отруєння алкоголем", — пояснюється в заяві ЦПСП.

"Чоловіку не було надано медичної допомоги під час інциденту. Щодо підозрюваних у цьому діянні зроблено попередні арешти".

Далі CBSP пояснила, як група скористалася "психічним та фізичним станом жертв" та "здійснила платіжні операції з використанням платіжних карток або інших фінансових інструментів за товари та послуги, які, ймовірно, пропонуються в клубі".

Фото: Newsflash

"У деяких випадках за допомогою електронного банкінгу на пристроях, що належать клієнтам, також дозволялося брати кредити або закривати вклади або ощадні рахунки, а накопичені там кошти переказувалися на рахунки компаній, що діють у клубах", - йдеться у повідомленні.

Звинувачення на адресу групи включають звинувачення в участі в організованій злочинній групі, скоєнні грабежів та шахрайстві на шкоду клієнтам клубів з Кракова та Варшави.

Розслідування передбачуваних злочинів продовжується.

Нагадаємо, сенаторка Австралії Лідія Торп опинилася в центрі гучного скандалу. Політикиня побилася з чоловіком біля стриптиз-клубу та кричала, що у нього "маленький пеніс".

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