Британія анулювала акредитацію російського дипломата та його дружини: названа причина

У Лондоні пояснили, що це є відповіддю на останні дії Москви.

Велика Британія відкликала акредитацію у російського дипломата та його дружини у відповідь на аналогічні дії Москви щодо британських дипломатів.

Про це йдеться у заяві МЗС Великої Британії.

У відомстві заявили, що протягом останніх дванадцяти місяців Росія проводила "все більш агресивну та скоординовану", яка направлена на переслідування британських дипломатів, висуваючи "злісні та абсолютно безпідставні звинувачення" щодо їхньої роботи.

"Вислання Росією цього тижня британського дипломата та його дружини є черговою ескалацією. Звинувачення, висунуті проти цих осіб, є абсолютно неправдивими, сфабрикованими для того, щоб виправдати дедалі сильніше переслідування британських дипломатів", – йдеться у заяві відомства.

В МЗС Британії зазначили, що РФ намагається підштовхнути британське посольство у Москві до закриття і не зважає на небезпечні ескалаційні наслідки своїх дій. Крім того, у відомстві заявили, що виклик російського посла до МЗС Британії у середу був знаком, що Британія не має наміру миритися із залякуванням співробітників британського посольства та їхніх родин.

"Отже, ми вживаємо негайних заходів у відповідь, відкликаючи акредитацію російського дипломата та його дружини", – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Раніше повідомлялося, що Молдова висилає чергового працівника посольства РФ після обшуків у парламенті.

Ми раніше інформували, що у Словенії засудили і видворили російське подружжя за шпигунство з підробленими паспортами.

Читайте також: