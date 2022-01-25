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Британія без вагань запровадить жорсткі санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну - Джонсон

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Британія без вагань запровадить жорсткі санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну - Джонсон

Associated Press

Борис Джонсон застеріг Путіна про руйнівні наслідки для російської економіки від санкцій.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в парламенті заявив, що уряд країни готовий без вагань і роздумів запровадити жорсткі санкції проти РФ та особисто Володимира Путіна, якщо він наважиться вторгнутися до України.

Таку заяву Джонсон зробив 25 січня в залі Палати громад Сполученого Королівства.

"Цієї зими нам доводиться спостерігати за видовищем, яке ми сподівалися ніколи більше не побачити в Європі: велика і потужна країна зібрала солдатів і танки на кордонах своєї країни-сусідки з очевидною метою вторгнення. Звісно, Росія вже здійснила і продовжує здійснювати напад на Україну від 2014 року, незаконно анексувавши понад 25 тисяч квадратних кілометрів її території й розпочавши війну на Донбасі. І з того дня Україні не доводилося мати жодного дня спокою та миру", - виголосив Джонсон.

Він повідомив, що попередив президента країни-агресорки Володимира Путіна про руйнівні наслідки для російської економіки від санкцій, які підготували країни НАТО та ЄС, у разі її нападу на територію України. 

Прем'єр Британії розповів, що провів віртуальну зустріч з президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцом, президентом Дудою, прем’єр-міністром Драгі, генеральним секретарем Столтенбергом, президентом Мішелем і президенткою фон дер Ляєн. Під час розмови лідери країн домовили вводити "суворі санкції", які можуть допомогти у стримуванні військової напруженості РФ біля українських кордонів.

"Ми домовилися, що будемо відповідати в унісон на будь-який напад Росії на Україну, в унісон, вводячи скоординовані та суворі санкції, важчі, ніж ми вводили раніше проти Росії. І ми домовилися про необхідність якнайшвидшого завершення цих заходів, щоб максимізувати їх стримувальний ефект. Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на будь-які дії президента Путіна", - сказав Джонсон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

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