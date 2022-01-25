Британія без вагань запровадить жорсткі санкції проти Путіна у разі нападу Росії на Україну - Джонсон

Борис Джонсон застеріг Путіна про руйнівні наслідки для російської економіки від санкцій.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в парламенті заявив, що уряд країни готовий без вагань і роздумів запровадити жорсткі санкції проти РФ та особисто Володимира Путіна, якщо він наважиться вторгнутися до України.
Таку заяву Джонсон зробив 25 січня в залі Палати громад Сполученого Королівства.
"Цієї зими нам доводиться спостерігати за видовищем, яке ми сподівалися ніколи більше не побачити в Європі: велика і потужна країна зібрала солдатів і танки на кордонах своєї країни-сусідки з очевидною метою вторгнення. Звісно, Росія вже здійснила і продовжує здійснювати напад на Україну від 2014 року, незаконно анексувавши понад 25 тисяч квадратних кілометрів її території й розпочавши війну на Донбасі. І з того дня Україні не доводилося мати жодного дня спокою та миру", - виголосив Джонсон.
Він повідомив, що попередив президента країни-агресорки Володимира Путіна про руйнівні наслідки для російської економіки від санкцій, які підготували країни НАТО та ЄС, у разі її нападу на територію України.
If President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction in Ukraine, he must realise that it would be both tragic and futile.— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 25, 2022
My full statement: https://t.co/Ff6LatbVu8 pic.twitter.com/aenTopTO5x
Прем'єр Британії розповів, що провів віртуальну зустріч з президентом Байденом, президентом Макроном, канцлером Шольцом, президентом Дудою, прем’єр-міністром Драгі, генеральним секретарем Столтенбергом, президентом Мішелем і президенткою фон дер Ляєн. Під час розмови лідери країн домовили вводити "суворі санкції", які можуть допомогти у стримуванні військової напруженості РФ біля українських кордонів.
"Ми домовилися, що будемо відповідати в унісон на будь-який напад Росії на Україну, в унісон, вводячи скоординовані та суворі санкції, важчі, ніж ми вводили раніше проти Росії. І ми домовилися про необхідність якнайшвидшого завершення цих заходів, щоб максимізувати їх стримувальний ефект. Ми у Великій Британії без вагань посилимо наші національні санкції проти Росії у відповідь на будь-які дії президента Путіна", - сказав Джонсон.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.
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