Британія допоможе покласти край залежності України від ядерного палива із РФ  - Sky News

Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на суму 225 млн євро, аби зміцнити енергетичну безпеку України та допомогти позбавитися залежності від ядерного палива з РФ.

Про це заявив міністр енергетики Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до України, передає Sky News.

За його словами, Британія надасть кредитні гарантії українській національній атомній компанії "Енергоатом" через британське експортно-кредитне агентство UK Export Finance.

За угодою компанія Urenco зі штаб-квартирою у Великій Британії надаватиме "Енергоатому" послуги зі збагачення урану, які є життєво важливими для ядерного палива, оскільки атомна енергетика виробляє більше половини електроенергії в країні.

"Уряд сподівається, що це зміцнить енергетичну безпеку України та допоможе покласти край залежності країни від ядерних послуг і ядерного палива з Росії, а також сприятиме подальшій ізоляції Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства енергетичної безпеки та Net Zero, нова позика призведе до того, що фінансова допомога Британії Україні наблизиться до 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, розвідка Британії назвала головну мету росіян на окупованих територіях