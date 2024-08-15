Британія дозволила використовувати свою зброю в Курській області, але є виняток

Українські сили задіяли в операції в Курській області британські бойові танки Challenger 2. Це було з дозволу Британії.

Велика Британія дозволила ЗСУ використовувати її зброю в Курській області РФ, проте діє стара заборона на застосування ракет Storm Shadow.

Про це заявили в британському міністерстві оборони, пише Reuters.

"У процесі передавання (зброї – ред.) ми чітко даємо зрозуміти, що обладнання потрібно використовувати відповідно до міжнародного права", - заявив речник оборонного відомства Великої Британії.

Таким чином, Україна може застосовувати на російській території танки, протитанкові ракети й інше військове обладнання, яке Лондон надав Києву. Водночас для ЗСУ діє стара заборона на використання ракет великої дальності Storm Shadow, які українські військові можуть застосовувати лише в межах України.

Нагадаємо, раніше телеканал Sky News повідомив, що у Курській області Росії від час наступу українські війська, ймовірно, використовували британські танки Challenger 2. Пізніше такі дані підтвердило й BBC, посилаючись на власні джерела.

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