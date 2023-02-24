Британія готова передати винищувачі країнам ЄС, які відправлять Україні радянські літаки

Воллес уточнив, що йдеться про радянські МіГ29 або Су-24

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес заявив про готовність його держави постачати літаки європейським союзникам, аби вони могли передати Україні свої старі радянські винищувачі.

Про це повідомляє CNN.

Воллес запевнив, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо країни ЄС передадуть їй радянські літаки, як-от МіГ29 або Су-24.

Також читайте Перші танки Leopard вже в Україні - Дуда

"Якщо вони (країни ЄС – ред.) хочуть їх (літаки – ред.) передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки", – сказав британський міністр оборони.

Воллес також поінформував, що його держава працює над відновленням своїх запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання. Він зазначив, що ці запаси вичерпані після вторгнення Росії до України.

"Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити", – розповів очільник Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше про готовність передати Україні радянські МіГ-29 заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він пояснив, що передавання Києву сучасних винищувачів зайняло б багато часу через навчання пілотів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба раніше запевнив, що питання про передавання Україні винищувачів буде вирішено позитивно, але з огляду на його складність, це займе певний час.

Читайте також: