Британія готується до ймовірного наступу Путіна на Європу 2027 року: чи вистачить сил армії

Армія Британії стикається із труднощами з набором нових військовослужбовців і низьким моральним духом серед тих, хто служить.

Велика Британія та її союзники опинилися на межі нової ядерної ери, заявив голова збройних сил Тоні Радакін, закликавши країну “загартувати свою рішучість”.

Як повідомляє The Times, побоювання зростають через можливість поразки України у війні з Росією, що може підштовхнути Володимира Путіна до наступу на Східну Європу в найближчі роки.

“Наша єдність, згуртованість, економіка можуть витримати цей тиск. Ми не повинні ні хвилюватися, ні розслаблятися”, — заявив Радакін, підкреслюючи необхідність підготовки до можливого конфлікту до 2027 року.

За даними голови Збройних сил, чисельність постійної армії Великої Британії зменшилася до 71 347 осіб, що є найнижчим показником із часів Наполеона. Міністр оборони Джон Гілі попередив, що до наступного року цей показник може впасти нижче 70 тисяч.

Союзники, зокрема США, у приватному порядку зазначали, що така кількість військових є недостатньою. Газета також наголошує, що навіть якщо уряд вирішить збільшити чисельність армії, це буде складно реалізувати через труднощі з набором нових військовослужбовців і низький моральний дух серед тих, хто служить.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протистояння російській агресії.