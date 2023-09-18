Британія хоче притягнути до відповідальності своїх льотчиків, які навчають пілотів Китаю

Наразі невідомо, про які саме зміни йдеться та яким чином пілоти будуть покарані.

Велика Британія планує притягнути до відповідальності колишніх військових льотчиків, які допомагали навчати пілотів для Китаю.

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Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шеппс, повідомляє The Telegraph.

"Після виявлення загрози вербування пілотів китайськими військовими британський уряд вніс зміни до законодавства. Незабаром вони набудуть чинності", - заявив міністр оборони Британії.

Разом з тим він не уточнив, про які саме зміни йдеться та яким чином пілоти будуть покарані.

Зазначимо, що у 2022 році 30 колишніх британських льотчиків погодились на "дуже щедрі" умови найму, які запропонував Китай третім особам за роботу, в тому числі у льотній академії, яка базується у Південній Африці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Захід через повільне постачання Україні зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що США готуються до війни з Китаєм на основі досвіду України.

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