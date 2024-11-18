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Британія і Франція дозволили Україні бити ракетами по Росії, але є обмеження – ЗМІ

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Британія і Франція дозволили Україні бити ракетами по Росії, але є обмеження – ЗМІ

Ракети Storm Shadow / Фото: Getty Images

Ракети Storm Shadow/SCALP ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області, зазначає джерело.

Україна дійсно отримала дозвіл на використання ракет Storm Shadow/SCALP спільного виробництва Франції та Великої Британії по цілях на території Росії.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на високопоставлене джерело у військово-політичних колах.

Посадовець зазначив, що ракети Storm Shadow/SCALP ЗСУ можуть використовувати тільки для атак на цілі в Курській області.

До слова, на думку колишнього високопосадовця НАТО Ніколаса Вільямса, скасування обмежень на застосування українськими військами далекобійної зброї американського виробництва вглиб території РФ "має велике значення для кінцевої гри".

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