Британія і Франція ведуть переговори про відправлення миротворчих військ до України - The Telegraph 

Лідери Великої Британії та Франції Кір Стармер і Еммануель Макрон обговорюють відправлення британських і французьких солдатів до України в якості миротворчих сил після потенційної угоди про припинення бойових дій.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент Франції вже обговорив цю ідею з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак численні джерела в уряді Британії стверджують, що дискусія ведеться, хоча остаточне рішення ще не прийняте.

"Є проблеми щодо того, що ми можемо підтримати, що ми хотіли б підтримати, і ширше питання – стосовно ризиків, які може становити місія для цих військ, а також – чи буде це ескалацією", - повідомив один зі співрозмовників The Telegraph.

Публічно позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що західні союзники повинні надати Зеленському якомога більше підтримки, а українці самі мають вирішити, чи проводити переговори і коли це зробити.

У приватному ж порядку, пише видання, міністри та політики очікують, що Трамп змусить Україну та Росію сісти за стіл переговорів, і вже розмірковують над тим, що буде далі.

Одна з ідей, про яку зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері, полягає в тому, чи доведеться західним військам гарантувати дотримання умов угоди та безпеку підконтрольної Києву території.

Тож йдеться про те, що кордон між Україною та Росією зі створенням демілітаризованої буферної зони охоронятимуть війська Великої Британії та європейських союзників.

Будь-яка відправка військ створить значний тиск на бюджет міністерства оборони в той час, коли казначейство шукає можливості для скорочення витрат. До того ж, розгортання тисяч британських військ у той час, коли військове керівництво вже попередило, що Сполучене Королівство не має спроможності вести війну, може бути сприйняте Росією як ескалація.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон пропонує відправлення європейської миротворчої місії до України для захисту від російської агресії. Однак, за словами громадського діяча Юрія Рашкіна, США навряд чи підтримають цю ініціативу, особливо за умов президентства Дональда Трампа.

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