Британія має підготуватися до війни — голова Генштабу заявив про наближення періоду "потрясінь"

Начальник Генерального штабу Британії сер Ролі Вокер попередив, що наближення загрози може призвести до потрясіння вже у 2027-2028-х, адже очільник Кремля Володимир Путін захоче відплати, тож Британія має за три роки підготуватися до війни.

Про це йдеться у Sky News.

Вокер спрогнозував, що російський диктатор Володимир Путін буде "дуже і дуже небезпечним", коли вийде з війни в Україні, і "захоче відплати" проти західних країн, які підтримують українських захисників. Така ситуація може виникнути незалежно від того, чи виграє чи програє РФ.

За його словами, росіяни "з ревом повернуться, щоби помститися".

Він також нагадав про моливе вторгнення КНР на Тайвань. І розповів про наміри Ірану щодо ядерної зброї.

Ще один небезпечний напрямок, за словами, британця - КНДР.

За його словами, всі ці чотири країни налагоджують відносини між собою, вони обмінюються зброєю та технологіями.

"Від чого до 2027-2028 років це зближення може досягти свого роду єдності, і ваша здатність впоратися з ними окремо - з конкретною кризою, яка може бути врегульована за допомогою системи, яка базується на правилах, - я думаю, значно зменшиться", - заявив Вокер.

Він додав, що Британія не стоїть на порозі війни, проте їй потрібно негайно відновити сили для забезпечення захисту.

"У нас є достатньо години, щоб підготуватися, діяти та забезпечити відновлення надійних сухопутних сил для підтримки стратегії стримування", - сказав генерал.

Додамо, що днями у Британії випробували нову мобільну лазерну зброю. Там заявили, що поширення дронів і еволюція бойових дій з їхнім використанням робить швидке впровадження технологій боротьби з безпілотниками ще більш важливим

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