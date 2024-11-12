Британія може відправити війська до України: Борис Джонсон зробив заяву після перемоги Трампа

Джонсон заявив, що його країна може зіткнутися з необхідністю відправити війська до України в разі припинення фінансування Сполученими Штатами.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про ймовірність відправлення військ до України в разі, якщо наступний президент США Дональд Трамп скоротить фінансування.

Про це йдеться у The Telegraph.

Джонсон підкреслив, якщо Росія здобуде перемогу у війні, Британії доведеться активізувати свою підтримку України, щоб захистити Європу від потенційної загрози.

Джонсон також застеріг, що деякі республіканці у США налаштовані проти допомоги Україні та мають пропутінські погляди й "божевільні" ідеї щодо війни. А це матиме вплив на міжнародну політику.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії вважає багатомільярдну допомогу Заходу Україні "інвестицією" в майбутнє, яка стримає можливу агресію з боку Росії та Китаю, захищаючи таким чином демократичні держави Європи.

Він зазначив, що в разі падіння України під ударом можуть опинитися країни Балтії, Грузія, а також інші держави, зокрема в Тихоокеанському регіоні та Південно-Китайському морі.

"Те, що я кажу, – для людей, які дивляться і думають: "Чому ми підтримуємо українців?". Це тому, що в іншому разі наша колективна безпека буде дійсно погіршена через відроджену Росію, яка загрожує різним частинам Європи, і тоді нам доведеться заплатити за те, щоб відправити британські війська, щоб допомогти захистити Україну", – сказав Джонсон.

Нагадаємо, 47-й президент США Дональд Трамп пообіцяв оприлюднити жорсткішу позицію щодо війни в Україні, ніж під час своєї передвиборчої кампанії.

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