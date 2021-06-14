Британія на місяць відклала вихід з локдауну: вчені говорять про початок третьої хвилі пандемії

Заходи почнуть послаблювати від 19 липня.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в Британії будуть зняті на місяць пізніше запланованого. При цьому прем'єр впевнений, що зняття обмежень вдруге переносити не будуть.

Про це повідомляє BBC.

"В даний час ми не виконали всі вимоги для зняття локдауну. Зняття обмежень буде перенесено на чотири тижні - на 19 липня", - заявив Джонсон.

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Спочатку планувалося, що заходи будуть скасовані 21 червня. Однак у Британії протягом останніх декількох тижнів число хворих зростає. Також в країні поширюється індійський, більш заразний, штам коронавірусу. Крім того, вчені говорять про початок третьої хвилі пандемії.

Нещодавно повідомлялося, що у Великій Британії кількість випадків так званого "індійського" штаму COVID-19 "B.1.617.2" за тиждень збільшилася більш ніж в два рази.

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