Британія на порозі важливого рішення: чи готовий Захід ввести миротворців в Україну

За даними журналістів, учасники обговорять, як саме миротворчий контингент може функціонувати в Україні.

Велика Британія 20 березня організовує закриту зустріч військових керівників із понад 20 країн, які входять до так званої “коаліції охочих”. Головною темою обговорення стане можливе розміщення миротворчих сил в Україні.

Про це повідомляє BBC.

Зустріч організовує прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

“Плани миротворчих сил під проводом Заходу в Україні переходять до оперативної фази”, – йдеться у повідомленні.

Проте існують серйозні перешкоди. Москва вже заявила, що не допустить присутності військ НАТО в Україні, незалежно від їхньої ролі. Крім того, США наразі не готові надавати гарантії безпеки або повітряне прикриття для місії.

Нагадаємо, Велика Британія незмінно буде постачати зброю до України, попри вимогу Кремля, що мир може бути досягнутий лише за умови припинення всієї іноземної військової допомоги для ЗСУ.

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