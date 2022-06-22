Британія не дала російським депутатам візи для участі в сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Російські делегати не зможуть відвідати липневу сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ у Бірмінгемі.

Велика Британія відмовила у видаванні віз російській делегації, яка мала взяти участь у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в місті Бірмінгем.

Про це у середу заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Нами отримано, по суті, обурливу відповідь про те, що уряд Великої Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну", – сказав він.

Він додав, що Росія заздалегідь просила керівництво Парламентської асамблеї "вирішити питання про надання британською стороною гарантій видання нашим парламентарям в'їзних віз" для участі в "цьому найважливішому міжпарламентському заході".

29 щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться 2-6 липня у Великій Британії у місті Бірмінгем.

Нагадаємо, Держприкордонслужба пояснила, у яких випадках росіян навіть за наявності візи можуть не впустити до України.

Читайте також: