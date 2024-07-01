Британія не готова до збройного конфлікту будь-якого масштабу – гучна заява ексчиновника Міноборони країни

Колишній високопоставлений чиновник оборонного відомства, якому було доручено оцінити військову міць Великої Британії, заявив, що британські Збройні сили "не можуть належним чином захистити країну" і не готові до конфлікту будь-якого масштабу.

Про це пише Financial Times.

За оцінкою колишнього директора офісу оцінки та викликів Міністерства оборони Британії Роба Джонсона, британські Збройні сили діють з "обмеженими можливостями", які лише дозволяють проводити миротворчі та гуманітарні операції, евакуацію цивільного населення із зони бойових дій та деякі антидиверсійні заходи.

"У будь-якій більш масштабній операції у нас швидко закінчаться боєприпаси... Наша оборона занадто слабка, і ми не готові боротися і перемагати у збройному конфлікті будь-якого масштабу", – сказав Джонсон в інтерв'ю FT.

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Джонсон зокрема заявив, що протиповітряна оборона країни є "недостатньою", щоб зупинити ракетні удари далекого радіусу дії, Королівському військово-морському флоту не вистачає кораблів для патрулювання північної Атлантики з метою моніторингу і стримування активності російських підводних човнів, а Королівські військово-повітряні сили потребують майже вдвічі більше винищувачів, ніж вони мають зараз.

Роб Джонсон заявив, що наступний уряд країни повинен прагнути збільшити витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту "щонайменше".

Цей рівень, який еквівалентний майже 80 мільярдам фунтів стерлінгів на рік, поставить Велику Британію на один рівень зі США, Польщею і країнами Балтії. Він додав, що ці витрати дозволять модернізувати ядерні сили стримування і мати армію, "озброєну й оснащену для конфліктів XXI століття".

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За його словами, Королівські військово-повітряні сили повинні бути оснащені 265 бойовими літаками, у порівнянні з 137 літаками Typhoon і менш ніж трьома десятками винищувачів F-35, які є в наявності зараз.

Наступним на черзі, як зазначає Джонсон, є Королівський військово-морський флот, який потребує 25 сучасних військових кораблів – порівняно з двома авіаносцями, шістьма есмінцями і 11 фрегатами, які наявні зараз. Тим часом армія повинна бути розширена до 125 тис. військовослужбовців й оснащена "великою кількістю далекобійної артилерії й далекобійних засобів", зокрема і безпілотниками.

Нагадаємо, у Британії опозиційний політик оскандалився заявою про війну в Україні та Путіна.

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