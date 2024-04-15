Британія ніколи не конфіскує російські активи: в Politico назвали причини

Після двох років від початку повномасштабного вторгнення британські політики так і не втілили свої ідеї щодо конфіскації російських активів на користь України. Вони висловлюють думку, що підстав для такої конфіскації наразі недостатньо.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на юристів з санкцій та експертів у сфері політики.

“У політиці реальність рідко збігається з риторикою. І реальність така, що Велика Британія, ймовірно, ніколи не конфіскує російські гроші”, — йдеться в публікації.

Опитані юристи та політичні експерти, наведені у публікації, наголошують, що хоча політична риторика може підштовхувати до конфіскації російських активів, реальність полягає в тому, що Велика Британія, імовірно, ніколи не віддасть перевагу цьому кроку через відсутність юридичних підстав та потенційних наслідків.

Британське право ускладнює процедуру конфіскації, а зважаючи на низьку доказову базу, зв'язок з російською державою стає ключовим аспектом в розгляді юридичної дійсності. “Британський уряд навряд чи почуватиметься комфортно, встановлюючи сміливий новий правовий порядок”, — сказала юристка із санкцій у Peters and Peters Анна Бредшоу.

Експерти висловлюють думку, що відбір і передача російських активів Україні може мати серйозні наслідки для переговорів між Росією та іншими країнами щодо врегулювання конфлікту. Блокування російських активів за кордоном було реакцією на повномасштаблне вторгнення Росії, але такий крок спричинив напруження в міжнародних відносинах та викликав реакцію з боку Росії, що загрожує економічній стабільності.

Втім, неодноразові заклики від політиків США та країн Європи щодо передачі доходів від цих активів Україні свідчать про певну міжнародну підтримку. Проте реальна реалізація цих заходів викликає значні труднощі через правові та політичні обмеження, зазначають експерти.

Нагадаємо, суд Євросоюзу став на бік двох російських олігархів. Санкції проти співзасновників російського “Альфа-банку” — Михайла Фрідмана і Петра Авена — розпорядився скасувати, не вважаючи аргументи Ради ЄС на користь їхнього включення до чорних списків достатньо переконливими. Як вдалося олігархам довести свою правоту — в матеріалі.

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