Україна отримає британські танки Challenger 2 – міністр оборони Бен Воллес

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило заяву міністра Бена Воллеса, оприлюднивши в Twitter відео, на якому бойовий танк Challenger 2 "робить те, що вміє найкраще".

У понеділок, 16 січня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи в Палаті громад, підтвердив постачання для допомоги Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки.

Про це повідомляє британське видання the Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про найбільш значний пакет військової допомоги для прискорення успіху України. Це включає роту (12-14, - ТСН.ua) танків Challenger 2 з броньованими евакуаційно-ремонтними машинами. Ми передамо Україні гармати АС-90. Це батарея з восьми гармат високої готовності та ще дві батареї на різних ступенях готовності", - цитують заяву міністра британські журналісти.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило заяву міністра Бена Воллеса, оприлюднивши у Twitter відео, на якому бойовий танк Challenger 2 "робить те, що вміє найкраще".

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 16, 2023

Міністр Воллес назвав рішення Великої Британії відправити танки Challenger 2 до України "вивіреною відповіддю на щораз вищу агресію та невибіркові бомбардування Росії".

Він наголосив, що міжнародна підтримка України не є "нападом на Росію чи організованою НАТО агресією, не кажучи вже про проксі-війну".

"Від самого початку президент Путін вірив, що його війська зустрінуть з розпростертими обіймами, що українці не воюватимуть і що підтримка Заходу впаде. Було доведено, що він помилявся за всіма пунктами", - зазначив британський міністр оборони.

За його словами, сьогоднішній пакет допоможе прискорити завершення путінської окупації та всієї її жорстокості.

Велика Британія стане першою західною державою, яка постачатиме українцям основні бойові танки.

Голова офісу президента Андрій Єрмак опублікував повний перелік військової допомоги, яку надає британський уряд. До нього увійшли:

14 танків "Challenger 2";

танків "Challenger 2"; 30 г армат AS90;

армат AS90; 100 одиниць бронетехніки, включно з БТР "Бульдог";

одиниць бронетехніки, включно з БТР "Бульдог"; десятки БпЛА;

БпЛА; 100 000 артилерійських снарядів;

артилерійських снарядів; 100 "вдосконалених ракет";

"вдосконалених ракет"; запасні частини для підтримки українських танків і броньованих машин.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

Читайте також: