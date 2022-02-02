Британія перехопила військові літаки Росії, які наближалися до зони інтересів Лондона

Британія перехопила військові літаки Росії, які наближалися до зони інтересів Лондона

Російські літаки не встигли увійти до повітряного простору Великої Британії.

Військово-повітряні сили Британії перехопили чотири російські літаки-бомбардувальники, які намагалися увійти до повітряного простору Лондона.

Про це повідомляє Yahoo Finance з посиланням на речника Королівських ВПС.

"Винищувачі Quick Reaction Alert Typhoon, що базуються в RAF Lossiemouth, сьогодні (2 лютого - ред.) помітили невідомі літаки, які наближалися до зони інтересів Великої Британії. Згодом ми перехопили та супроводжували чотири літаки Russian Bear", – сказав речник у повідомленні.

Він також зазначив, що російські літаки не увійшли до повітряного простору Великої Британії.

Як повідомляли раніше, на тлі нарощення збройних сил РФ біля кордонів України Франція відправляє свій військовий фрегат, що входить до складу повітряно-морської групи авіаносця Charles de Gaulle, до акваторії Чорного моря. Група атомного авіаносця Charles de Gaulle (R91) від лютого до квітня цього року виконуватиме місію в Середземному морі.

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