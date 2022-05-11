Британія підписала історичну угоду зі Швецією про взаємні гарантії безпеки у випадках нападу

Британія підписала історичну угоду зі Швецією про взаємні гарантії безпеки у випадках нападу

Угода передбачає можливість обміну розвідданими та проведення спільних навчань.

Британія підписала зі Швецією угоду про взаємні гарантії безпеки у випадках нападу. Очікується підписання аналогічної угоди з Фінляндією.

Серед іншого угода передбачає можливість обміну розвідданими та проведення спільних навчань.

Обидві країни, з керівництвом яких сьогодні зустрічається прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, найближчим часом ухвалять рішення щодо вступу до НАТО.

Джонсон оголосив, що його країна в односторонньому порядку дає гарантії безпеки Швеції та Фінляндії до того моменту, як вони стануть членами НАТО і пошириться на дію п'ятої статті Північноатлантичного договору.

Раніше Сейм Литви одноголосно визнав Росію державою-терористкою.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що її країна виступає за повноправне членство України в Європейському Союзі.

Нагадаємо, амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс 29 квітня повернулася до столиці України.

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