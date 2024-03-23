Британія показала фото випуску перших пілотів ЗСУ, які навчалися на F-16

Тепер льотчики перейдуть до наступного етапу навчання у Франції.

Група українських льотчиків завершила один із етапів навчань на західних винищувачів F-16 у Великій Британії.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії та оприлюднило фото випуску у соцмережі X.

"Випуск перших українських пілотів, які пройшли інтенсивну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських повітряних сил. Тепер вони перейдуть до наступного етапу навчання у Франції", – йдеться у повідомленні.

Випуск перших українських пілотів винищувачів F-16 / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Тепер група перейде на курси підвищення кваліфікації ВПС Франції / Фото: twitter.com/DefenceHQ

У Міноборони Сполученого Королівства уточнили, що 10 льотчиків, майже повна ескадрилья українських пілотів, завершили базовий курс навчання польотів на винищувачах F-16 у Великій Британії.

Цей етап вже подолали 10 льотчиків / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, Україна може отримати обіцяні F-16 вже цього літа. Йдеться про винищувачі від Данії та Нідерландів.

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