Британія пропонує "полювати" на російські нафтові танкери: експерт про наслідки заяви Кемерона

На думку експерта, заяви Кемерона про полювання на російські нафтові танкери поки що є декларативними.

Заява міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона про необхідність почати полювання на "примарний флот" танкерів, що перевозить російську нафту, є скоріше декларативною.

Таку думку висловив експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук, передає "Громадське радіо".

Корольчук припускає, що заява про "полювання на російські танкери" радше є відповіддю на погрози Путіна передати далекобійну зброю третім країнам, які атакуватимуть країни НАТО.

Експерт зауважив, що в роботі такого флоту зацікавлені різні країни, які купують російську нафту напряму або через посередницькі схеми.

"Відповідно, усі ці країни, які купували, тобто Індія, Китай, Туреччина, ОАЕ, ті, хто бере участь у цих всіх посередницьких схемах з перекупки нафти та подальшого її перепродажу, вони фактично і зацікавлені. Те ж саме стосується і страхових компаній, які приймають для себе рішення далі співпрацювати з Росією і страхувати ці танкери.

Тому наразі ці заяви про те, що будуть переслідувати, я б більше оцінював як політично-військову дискусію, як обмін тезами та думками", – сказав Корольчук.

Він наголосив, що нафта залишається потужним ресурсом, а всі "розмови про те, щоб зменшити видобуток російської нафти, стикаються з реальністю, яка полягає у тому, що наразі нема де взяти ту нафту".

"Тому я вважаю, що на сьогодні це (заяви про полювання на російські танкери – ред.) є лише продовженням загальної дискусії, яка реального ефекту не може дати", – підсумував експерт.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що західним країнам необхідно почати полювання на "примарний флот" танкерів, що перевозять російську нафту в обхід санкцій. Також Кемерон закликав Захід посилити санкційний тиск на Росію у відповідь на російські ракетні удари по енергетичній системі України.

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