Британія пропонує тисячі вакансій для іноземців: у країні — гострий дефіцит робочої сили

Пандемія порушила крихкий баланс після Brexit і спричинила ще більший дефіцит працівників.

У Британії близько 120 тис. свиней можуть відправити на забій, а туші викинути через нестачу м’ясників. У країні — справжня криза в сфері тваринництва. Заробітчани не отримали робочі візи після Brexit і початку пандемії коронавірусу.

Про це інформує The Guardian.

На фермах закінчується місце для утримання тварин, які вже мали піти на м'ясо. Крім забійників і м’ясників, на м’ясокомбінатах не вистачає водіїв для перевезення вантажів.

Британський уряд вже оголосив про план видачі тимчасових віз для 5000 іноземних водіїв вантажівок та 5500 працівників птахівництва, щоб зменшити нестачу, проте підприємці та фермери стверджують, що цього мало.

Поєднання імміграційних правил після Brexit та відтоку іноземних робітників на тлі постійного змінення пандемічних обмежень на подорожі залишило галузь сам на сам з кризою.

М'ясна промисловість — це лише одна з багатьох галузей Британії, які борються з дефіцитом робочої сили, викликаним Brexit та пандемією.

Після повідомлень про відсутність водіїв вантажних автомобілів для доставки палива, автомобілісти поспішили розкупити пальне, що спричинило дефіцит на заправках та хаос у всій країні. Для перевезення палива уряд вирішив залучити навіть військових.

Дефіцит робочої сили також вражає сферу послуг. JD Wetherspoon, яка керує 861 пабом у всій країні, повідомила, що їй важко знайти персонал у деяких районах.

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