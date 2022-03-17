Британія розмістить в Польщі надточну протиракетну систему для захисту від Росії

Британія розмістить в Польщі надточну протиракетну систему для захисту від Росії

Система Sky Saber здатна вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, який рухається зі швидкістю звуку.

Британія розмістить у Польщі свою ракетну систему Sky Saber, аби посилити безпеку східного флангу НАТО з огляду на війну Росії в Україні.

Про це 17 березня заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, пише Reuters.

Також читайте Польща прийняла вже майже 1,9 млн біженців з України

"Ми збираємося розмістити в Польщі зенітно-ракетну систему середньої дальності Sky Saber та близько 100 військових, аби запевнити, що ми стоїмо поруч із Польщею, захищаючи її повітряний простір від будь-якої подальшої агресії з боку Росії", — сказав Бен Воллес під час прес-конференції.

Крім того, прессекретар британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона додав, що ракетну систему вирішили розгорнути після запиту польського уряду. Вона залишатиметься під контролем британських військ.

Слід зазначити, що британська надточна система протиракетної оборони здатна вражати об'єкт розміром з тенісний м'яч, який рухається зі швидкістю звуку.

"Це, як завжди, суто оборонний потенціал, який ми надаємо Польщі на двосторонній основі", — підкреслив речник Джонсона.

Читайте також: