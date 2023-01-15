Британія тимчасово відкликала свого посла з Ірану після страти ексзаступника міністра оборони

Нещодавно в Ірані засудили до смертної кари колишнього заступника міністра оборони, який мав подвійне громадянство

Велика Британія заявила, що тимчасово відкликає свого посла з Ірану через страту ексзаступника міністра оборони Алірези Акбарі, який мав подвійне громадянство, зокрема він був британським підданим.

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Ми притягуємо режим до відповідальності. Сполучене Королівство ввело санкції проти генерального прокурора Ірану, викликало повіреного у справах і тимчасово відкликало посла для консультацій", - написав він.

Також зазначається, що ця відповідь на дії Ірану не обмежена тим, що описано вище.

Страта ексзаступника очільника Міноборони Ірану

Іранська влада засудила британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі до смертної кари. Іранська влада взяла під варту Алірезу Акбарі ще 2019 року. Пізніше Революційний суд Тегерана засудив його до страти.

Колишнього заступника міністра оборони країни звинуватили у шпигунській діяльності на користь Великої Британії.

У суботу, 14 січня, стало відомо, що в Ірані таки стратили колишнього заступника міністра оборони. На інцидент відреагували в Міністерстві закордонних справ у справах Співдружності й розвитку Великої Британії. У відомстві заявили, що підтримують членів сім'ї засудженого та кілька разів порушували його справу перед владою Ірану.

Нагадаємо, 7 січня в Ірані стратили ще двох людей внаслідок протестів, спричинених загибеллю 22-річної Махси Аміні.

8 грудня в Ірані стратили першого учасника протестів, що охопили країну.

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