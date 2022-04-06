Британія вдарила санкціями по Росії: під обмеженнями банки, олігархи, вугілля і обладнання

Британія вдарила санкціями по Росії: під обмеженнями банки, олігархи, вугілля і обладнання

Велика Британія вводить новий набір санкцій проти Росії, "щоб морити голодом військову машину Путіна", йдеться в заяві королівського МЗС.

Як повідомляє CNN, п’ятий пакет санкцій проти Москви включає повне заморожування активів найбільшого російського «Сбербанку» та Московського кредитного банку, а також заборону на нові британські інвестиції в Росію на суму понад 14 мільярдів доларів 2020-го.

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Британія покінчить з усією залежністю від російського вугілля та нафти до кінця 2022-го, а також якнайшвидше припинить імпорт газу, а також експорт нафтового обладнання та каталізаторів, імпорт виробів із заліза та сталі.

«Це буде ще одним серйозним ударом по російській економіці та ще більше обмежить їхні майбутні можливості», – заявили у британському уряді.

Велика Британія також ввела санкції щодо восьми додаткових російських олігархів, яких президент Росії Володимир Путін "використовує для підтримки своєї військової економіки".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що новий п’ятий пакет санкцій від ЄС проти Росії не здатний зупинити Путіна. Для цього необхідно запровадити ембарго на російські газ і нафту, а також відключити від SWIFT усі російські банки.