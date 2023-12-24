Британія відправить патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає “друг Путіна”

Морське патрульне судно HMS Trent було відправлено в Карибський басейн для пошуку контрабандистів наркотиків, але йому було поставлено інше завдання.

Британія готується відправити військовий корабель до Гаяни на знак дипломатичної та військової підтримки колишньої британської колонії. Раніше авторитарний лідер Венесуели Ніколас Мадуро, якого називають “другом Путіна”, заявив про територіальні претензії до цієї країни, яка багата нафтою та корисними копалинами.

У неділю, 24 грудня, в коментарі ВВС Міністерство оборони Британії підтвердило, що патрульний корабель Trent візьме участь у спільних навчаннях біля берегів Гаяни після Різдва.

“HMS Trent відвідає регіонального союзника та партнера Співдружності Гаяну пізніше цього місяця в рамках низки заходів у регіоні під час виконання завдань патрулювання в Атлантиці”, - повідомив речник оборонного відомства Британії.

Морське патрульне судно HMS Trent було відправлено в Карибський басейн для пошуку контрабандистів наркотиків, але йому було поставлено інше завдання.

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Британський військовий корабель з’явиться біля берегів Гаяни, єдиної англомовної країни у Південній Америці, на тлі напруженості, викликаної територіальними претензіями сусідньої Венесуели.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро 3 грудня провів референдум, щоб підтвердити підтримку претензій своєї країни на регіон Ессекібо, який охоплює приблизно дві третини Гаяни. Його пагорби та джунглі багаті золотом, алмазами та бокситами, а біля узбережжя знайдено величезні поклади нафти.

Це викликало побоювання, що Венесуела може спровокувати першу міждержавну війну в Південній Америці після Фолклендського конфлікту в 1982 році.

Згодом Мадуро зустрівся з президентом Гаяни Ірфааном Алі та погодився не застосовувати силу, але обидві сторони все ще розходяться щодо того, як законно врегулювати прикордонний спір.

Цього тижня страховий ринок Ллойда в Лондоні додав Гаяну до списку найризикованіших зон судноплавства.

Нагадаємо, венесуельський диктатор Ніколас Мадуро провів "референдум" і захотів привласнити собі територію сусідньої Гаяни. Аби запобігти загостренню конфлікту, держави Південної Америки зібрали представників обох країн на переговори, після яких Мадуро заявив, мовляв "Венесуела перемогла".

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