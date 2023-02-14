Британія вшанує роковини війни в Україні загальнонаціональною хвилиною мовчання

Хвилину мовчання проведуть на знак солідарності з Україною.

Велика Британія вшанує першу річницю повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Про це повідомляє The Guardian.

Британський прем’єр Ріші Сунак разом з усією країною 24 лютого об 11:00 за Гринвічем вшанує роковини війни хвилиною мовчання - як знак солідарності з Україною.

"Наближаючись до річниці варварського та жахливого вторгнення Росії до України, як нація ми віддаємо належне неймовірній хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент, змусив мільйони залишити свої домівки та зруйнував сім’ї по всій Україні та Росії", - заявив голова уряду Британії.

Нагадаємо, Ріші Сунак на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв посилення системи ППО України найближчими тижнями. За його словами, тривають обговорення щодо надання державі далекобійних ракет.

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