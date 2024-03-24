Британія застерегла Путіна не використовувати теракт для посилення війни проти України – The Telegraph

Велика Британія попередила російського президента-диктатора Володимира Путіна не використовувати теракт у "Крокус Сіті Хол" як "виправдання" для посилення війни проти України.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерело з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду.

Як пише видання, російський президент використав промову в суботу, 23 березня, після теракту у "Крокус Сіті Хол" в Красногорську, щоб звинуватити Київ у спробі допомогти чотирьом озброєним особам втекти після того, як вони відкрили вогонь і вбили щонайменше 130 людей.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад. Україна заперечує будь-яку причетність. Цю оцінку підтримали Сполучені Штати, які кілька тижнів тому попередили про неминучий теракт у Москві.

"Однак у п’ятихвилинному відеоролику, в якому повідомляється про затримання зловмисників, Путін зазначив: "Вони намагалися сховатися і рушили в бік України, де попередньо для них було підготовлено вікно для перетину кордону".

Високопоставлене джерело служби безпеки зазначило: "Відчайдушне бажання Путіна звалити все це на Україну не дивує, оскільки він намагається ще більше обдурити російський народ, вдаючи, що всередині Росії немає незгоди. Він не повинен використовувати цей сфабрикований зв’язок як будь-який привід для посилення своєї незаконної війни в Україні".

Голова Комітету закордонних справ Палати громад британського парламенту Алісія Кернс також вказала, що російські медіа поширили фейкові відео українських чиновників, щоб звинуватити Україну у теракті та надати Путіну привід для подальших звірств.

"Немає жодних ознак ані будь-якого зв’язку (теракту - ред.) з Україною, ані будь-яких перевірених підстав припускати їх причетність", - наголосила вона.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повторив цю думку, висловивши надію, що "ця жахлива трагедія не стане ні для кого приводом для ескалації насильства та агресії".

Офіційні особи США в приватному порядку висловили занепокоєння щодо необґрунтованих заяв про причетність України, припускаючи, що звинувачення Києва в нападі може бути способом для Москви виправдати подальшу ескалацію або заохотити більше росіян воювати проти України.

За словами офіційних осіб, розвіддані США, зібрані раніше в березні, виявили, що "Ісламська держава" планувала атаку на Москву.

Нагадаємо, експерт Олександр Мусієнко вважає, що в Росії буде ще більше терактів після стрілянини у "Крокус Сіті Хол".

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