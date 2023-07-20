Британія зняла санкції з російського мільярдера Олега Тінькова: у чому причина

Ще 2022 року Тіньков продав свій банк "Тінькофф" за 3% від реальної вартості.

Велика Британія зняла фінансові санкції із російського мільярдера Олега Тінькова. Це пов'язано з тим, у бізнесмена більше немає ані російських активів, ані громадянства у РФ.

Про це інформують в Управлінні з реалізації фінансових санкцій Казначейства.

Зокрема, ім'я російського бізнесмена більше не відображається у консолідованому списку OFSI.

"Ймовірно, причиною зняття санкцій став розрив економічних зв'язків Тинькова з РФ. Таким чином, формальні підстави для запровадження санкцій виявилися нерелевантнішими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 2022 року Тіньков продав свій банк "Тінькофф" за 3% від реальної вартості. Водночас Тіньков запевняв, що ще до повномасштабної війни збирався продати свою частку у банку, оскільки "не вірить у майбутнє Росії.

Нагадаємо, раніше відомий бізнесмен Олег Тіньков повідомив про рішення відмовитися від російського громадянства.

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