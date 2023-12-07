Британія звинувачує Росію у спробах втрутитися в політику країни: посилили хакерські атаки

В країні заявляють, що є сотні жертв спроб злому з боку Росії по всій Великобританії.

Велика Британія звинувачує Росію у спробах втрутитися в політику країни. Там заявляють, що РФ намагається вчиняти хакерські атаки, які спрямовані на демократичні процеси.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, через хакерські атаки з боку РФ Британія викликала російського посла.

“Ми викриваємо їхні злісні спроби впливу та проливаємо світло на ще один приклад того, як Росія вирішує діяти на світовій арені. Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими союзниками, щоб викрити приховану кіберактивність Росії та притягнути Росію до відповідальності за її дії”, - зазначив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Він також додав, що є сотні жертв спроб злому з боку Росії по всій Великобританії, багато з яких мають широко впізнавані імена – з особистою електронною адресою цільовими обліковими записами, а не лише офіційними електронними адресами.

PA Media повідомляє, що міністр закордонних справ Лео Дочерті заявив, що спроби видати себе за іншу особу та “фальшиві облікові записи” були зроблені для компрометації облікових записів електронної пошти в державному секторі та ширшому громадянському суспільстві для створення ”правдоподібного підходу, спрямованого на встановлення стосунків перед тим, як надсилати шкідливе посилання”.

Депутатам парламенту в Лондоні повідомили, що санкції будуть застосовані до двох членів хакерської групи Star Blizzard після розслідування Національного агентства боротьби зі злочинністю. Міністерство закордонних справ назвало їх: це Андрій Станіславович Корінцев, також відомий як Олексій Догужиєв, і офіцер розвідки ФСБ Руслан Олександрович Перетятко.

Дочерті сказав, що російського посла викликали до МЗС, щоб йому сказали, що “ці дії мають наслідки”. Відомо, що посол був недоступний, коли його викликали, а чиновники замість цього зустрілися з високопоставленим членом російського уряду, щоб висловити занепокоєння щодо спроб втручання в демократичні процеси.

Посольство Росії в Лондоні поки що не коментує ці звинувачення, хоча вчора виступило з різкою заявою, в якій засудило новий раунд санкцій проти росіян, пов’язаних з війною в Україні, назвавши їх “нелегітимними односторонніми обмеженнями” та описавши це оголошення як “ще один акт погано поставленої драми” з боку Великобританії.

Нагадаємо, що від 2024 року Кремль проти України буде збільшувати кількість кібератак зі штучним інтелектом.

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