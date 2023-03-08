Британію накрили сильні снігопади: скасовано низку рейсів, людей просять не виїжджати на автівках

Синоптики повідомляють, що в більшості місць снігопад триватиме до п'ятниці.
У лондонському аеропорту Гатвік через снігопади скасовані або відкладені більшість рейсів, у Хітроу – скасовані щонайменше 25 рейсів. Аеропорт Брістоль працює, але проблеми в мережах авіакомпаній призвели до "деяких постійних збоїв у польотах".
Про це пише Sky News.
Також спостерігалися затримки в роботі лондонського метро.
У Шотландії температура подекуди опустилася до -15,4°. За даними синоптиків, це була найхолодніша березнева ніч за всю історію спостережень у Великій Британії від 2010 року.
Heavy snow showers moving into Newcastle at the moment!#ukweather #uksnowpic.twitter.com/865PJKlGqg— MetWatch (@MetWatchUK) March 7, 2023
Метеорологічна служба Британії випустила кілька жовтих попереджень про сніг та ожеледицю, які можуть призвести до травм і спричинити збої в авіасполученні.
Синоптики повідомляють, що в більшості місць снігопад триватиме до п'ятниці, а жовте попередження про снігопад поширюється на всю Британію на північ від Бірмінгема.
Поліція Англії застерегла громадян від подорожей без нагальної потреби.
Нагадаємо, в Україні посеред снігопаду била блискавка з громом (відео).
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