Британка розповіла про недбальство лікарів, які не помітили бронхіту в її новонародженого сина: малюк ледь не помер

Британка розповіла про недбальство лікарів, які не помітили бронхіту в її новонародженого сина: малюк ледь не помер

Матері сказали, що у малюка "нормальне" дихання новонародженого.

В англійському Ньюарку 27-річна Кортні Ніксон звинувачує в недбальстві лікарів, які оглянули її семитижневого сина і спростували симптоми бронхіту. У результаті немовля ледь не померло.

Про це пише Metro.

Мати каже, що у сина Колтона спершу почався кашель, але вона була вкрай стурбованою, коли у нього виникло утруднене дихання. Жінка відвезла дитину до місцевої хірургії, Центру первинної медичної допомоги Балдертона.

Там, як заявляє британка, їх відправили додому після огляду, сказавши, що з її сином нічого страшного, і що його дихання - це просто "нормальне" дихання новонародженого.

"Вони сказали, що це, ймовірно, вірусна інфекція, і з ним все буде добре. Я не могла повірити. Я могла погуглити його симптоми вдома, але я очікувала, що вони знатимуть трохи більше", - каже жінка.

Але наступного дня дихання Колтона все ще було утруднене, і він зовсім припинив їсти. Пані Ніксон знову повернулася до лікарні загальної практики, де їй сказали, що дитина зневоднена, і малюка ушпиталили до сусідньої лікарні Queens Medical Center.

Вже у новій клініц і виявилося, що рівень кисню у хлопчика різко падає. Там дитині і діагностували бронхіт. Малюка поклали до відділення інтенсивної терапії, де три дні він отримував кисень високого тиску.

Лікарі, за словами матері, навіть попереджали про інтубацію та сказали, що якби Колтона вчасно не привезли, хлопчик міг би померти. Наразі немовля одужало.

Якби вони перевірили кисень, коли я вперше прийшла, він би не опинився в реанімації наступного дня. Як матір чотирьох дітей я знала, що симптоми у моєї дитини не нормальні, і це щось не так. Як батьки, ви найкраще знаєте свою дитину, і вам не слід боятися тиснути на лікарів, якщо ви відчуваєте, що вони не праві", - зауважила матір.

Нагадаємо, у 10-річного Девіда Лаллі із англійського графства Мерсісайд виявили три пухлини головного мозку, але його батьки приховали від сина його справжню хворобу. Вони повідомили, що там "маленькі грудочки".

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