Незважаючи на обіцянки збільшити витрати на оборону, чисельність військовослужбовців Британії впала до рекордно низького рівня з часів Наполеонівських війн.

Європейські генерали й дипломати висловили занепокоєння щодо скорочення британської армії й того, чи є вона достатньо великою, щоб протистояти конфлікту "високої інтенсивності". Уряд Британії заявив, що скоротить армію з 82 000 до 73 000 до 2025 року, що є найменшим показником з часів Наполеона. Нині чисельність британської армії становить 73 190 осіб, оскільки більше солдатів звільняється, ніж призивається на службу.

Про це пише The Times.

Старші американські генерали раніше ставили під сумнів статус Британії як бойової сили найвищого рівня і попереджали, що країна більше не може покладатися на США, щоб закрити прогалини у своїх можливостях. Зараз кілька високопоставлених європейських діячів висловили побоювання, що армія Британії буде недостатньо великою, щоб допомогти у боротьбі з Росією, якщо спалахне конфлікт.

До прикладу французька армія налічує понад 110 000 військовослужбовців. А Німеччина планує збільшити чисельність своїх збройних сил до 203 000 військовослужбовців. У той час як Німеччина планує відправити до Литви бригаду чисельністю понад 4 000 військовослужбовців з 2027 року в рамках посиленої передової присутності НАТО, британські військові триматимуть більшість своїх військ у готовності до відправки в Естонію, а не будуть фізично присутніми на лінії фронту.

"Існує занепокоєння щодо британської армії. Ми бачимо, що вони стикаються з труднощами, пов'язаними з людськими ресурсами, а також з можливостями обладнання. Кількість солдатів буде скорочуватися в найближчі місяці", — повідомив один європейський генерал.

Британські витрати на оборону впали з 2,47% ВВП у 2010 році до 2,28% минулого року, хоча Ріші Сунак заявив, що до 2030 року Велика Британія витрачатиме на оборону 2,5% ВВП. Консерватори не планують зупиняти скорочення чисельності армії. А лейбористи взяли на себе зобов'язання скоротити чисельність армії на 2,5% лише тоді, коли це дозволять економічні умови.

Другий європейський генерал сказав, що, незважаючи на обіцянки збільшити витрати на оборону, "британська армія все ще перебуває в занепаді". Обидва генерали також підкреслили, що Велика Британія відіграє ключову роль в європейській обороні завдяки своєму ядерному стримуванню.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що британські безпілотники, які були доправлені до України, знищили російську техніку на 1 мільярд фунтів стерлінгів (493 326 914 02,41 грн).

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