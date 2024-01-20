Британська поліція створила підрозділ для боротьби із загрозами з боку деяких країн: про кого йдеться

Британська поліція створила новий підрозділ для протидії загрозам, що походять від Китаю, Росії та Ірану. Там заявили, що дуже стурбовані ризиками напередодні національних виборів, які очікуються цього року.

Про це пише Reuters.

За словами голови британської контртерористичної поліції Метта Джукса, наразі виклики, які створюють ворожі держави, сьогодні більші, ніж за часів холодної війни. Він підкреслює, що йдеться про частини державного апарату Ірану, Китаю та Росії.

Минулого року Британія ухвалила закон про національну безпеку, намагаючись ускладнити країнам шпигунство, крадіжку комерційних таємниць та втручання у політичну систему. Джукс сказав, що новий спеціалізований слідчий підрозділ використовуватиме нові повноваження, передбачені законом.

"Ми будемо найвідкритішою частиною британської спільноти безпеки, активізуючи свою відповідь на ці ворожі дії держави", – сказав він.

Джукс також додав, що:

обсяги онлайн-дезінформації були більшими, ніж у будь-який попередній рік виборів у Великій Британії;

поліція також стурбована змовами з метою вбивства дисидентів або політичних опонентів через понад 15 прямих загроз, які були пов'язані з іранським державним апаратом за останній рік два роки;

конфлікт в Ізраїлі та Секторі Гази є "моментом радикалізації", який потенційно може підштовхнути вразливих людей до тероризму.

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