Британська розвідка: агресорка Росія майже наполовину збільшила військові витрати на 2023-й

Випуск боргів є ключовим механізмом підтримки витрат на оборону, які значно зросли після вторгнення в Україну.
Російська Федерація на 40% збільшила військові витрати на 2023 рік. Задекларовані витрати на "національну оборону" заплановані на рівні приблизно 5 трлн рублів - це 84 млрд доларів.
Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Зазначається, що російський уряд намагається позичати гроші, поки ситуація на ринку відносно сприятлива.
Розвідники наголошують, що 16 листопада 2022-го Росія провела найбільшу в історії емісію боргових зобов'язань за один день, зібравши 820 млрд рублів (13,6 млрд доларів). Зазначається, що це важливо для Росії, оскільки випуск боргових зобов'язань є ключовим механізмом для підтримки видатків на оборону, які значно збільшилися після вторгнення в Україну.
"Випуск боргових зобов'язань обходиться дорого в періоди невизначеності. Розмір цього аукціону, швидше за все, вказує на те, що Міністерство фінансів Росії оцінює поточні умови як відносно сприятливі, але очікує на все більш невизначену податково-бюджетну ситуацію наступного року", - наголошують у Міноборони.
Нагадаєм, раніше британське Міноборони повідомляло, що масовані ракетні бомбардування Росії виснажують її запаси крилатих ракет. Руйнування критичної інфраструктури України стало ключовим елементом стратегічного підходу Росії до війни в Україні.
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