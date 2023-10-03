Британська розвідка назвала метод придушення Кремлем антивоєнних настроїв росіян

Росія розширила законодавство про "іноземних агентів" після повномасштабного вторгнення до України.

Кремль успішно використовують статус "іноземного агента" як інструмент маніпулювання громадською думкою для підтримки антизахідного та провоєнного курсу Росії.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, 26 вересня Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) повідомив про результати опитування жителів Росії щодо ставлення до людей та організацій, зареєстрованих як "іноземні агенти".

За даними ВЦИОМ, 61% опитаних заявили, що вважають "іноземних агентів" "зрадниками", які "поширюють брехню" про Росію.

"Росія розширила законодавство про іноземних агентів після повномасштабного вторгнення до України. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині Росії, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі незгодну з приводу війни, яка відхиляється від офіційної лінії", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії висунув заочні звинувачення в тероризмі начальнику ГУР України Кирилу Буданову.

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