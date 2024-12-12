Британська розвідка показала різдвяну головоломку: спробуйте її розгадати

Свої загадки британські розвідники розміщають на святкових листівках від 2015 року.

Головне управління урядового звʼязку, розвідки, кібербезпеки та безпеки Великої Британії (GCHQ) показало традиційну головоломку, яку пропонує розгадати.

Про це пише Associated Press.

Свої загадки британські розвідники розміщають на святкових листівках, які надсилають від імені директорки GCHQ Енн Кіст-Батлер. Це почали робити 2015 року, але процес уже став щорічною традицією.

Кіст-Батлер сподівається, що головоломка надихає молодь вивчати науку, технології, інженерію та математику, а ще задуматися про карʼєру у сфері кібербезпеки та розвідки. Крім цього, загадки також розвінчують міфи про роботу розвідки — наприклад, що всі шпигуни працюють виключно на самоті, як це робив Джеймс Бонд.

Цьогорічна загадка — це карта Великої Британії, що містить зашифровані назви британських памʼяток. Щоб знайти відповіді, доведеться використати математичні навички, вміння розгадувати шифри та нестандартне мислення. А якщо ви вже впоралися — спробуйте знайти в головоломці додаткові елементи (спойлер: їх три).

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