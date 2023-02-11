Британська розвідка пояснила, чому Пригожин припинив вербувати в'язнів до "Вагнера"

Пригожин заявив, що більше не буде вербувати найманців на війну проти України. Ймовірною причиною цього є конкуренція з Міноборони РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що дані російської Федеральної служби виконання покарань від грудня 2022 року вже показали зниження рівня вербування ув'язнених. Новини про невдачі, масові загибелі "вагнерівців" та умови на фронті скоротили кількість ув'язнених, які згодні йти на війну.

"Ключовим фактором припинення цієї схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міноборони Росії та "Вагнером". Регулярні російські збройні сили, ймовірно, тепер також задіяли переважну більшість резервістів, призваних під час "часткової мобілізації", - кажуть у британській розвідці.

Зазначається, що тепер російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі чи проводити подальшу мобілізацію.

Нагадаємо, Євген Пригожин повідомив, що набір найманців в угруповання з-поміж ув'язнених припинено. Відповідаючи на запитання журналістів "кухар Путіна" зазначив, що перед тими, хто наразі перебувають у лавах "вагнерівців", всі зобов'язання виконуються.

Водночас в американському Інституті вивчення війни впевнені, що Пригожин продовжить вербувати ув'язнених для війни у російських в'язницях. Зараз він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.

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