Британська розвідка пояснила, чому РФ не допоможе підвищення граничного віку солдатів

Зокрема, це навряд чи це вплине на боєздатність.

У Росії хочуть підвищити вік військовослужбовців, утім, навряд ци це допоможе підвищити боєздатність російської армії.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

У запропонованому проєкті передбачається підвищення граничного віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років.

"Це суттєво підвищить нинішній віковий ценз у 51 рік для неофіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту", - мовиться у пвідомленні.

Як зазначає розвідка, посилаючись на відкриті дані, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 року.

"Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках", – йдеться у повідомленні.

Раніше британські аналітики розповідали, що у РФ через війну в Україні виникла проблема з нестачею ліків та медичних працівників.

Читайте також: